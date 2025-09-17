【ロンドン＝蒔田一彦】米国のトランプ大統領は１６日夜、ロンドン郊外の空港に到着した。１８日まで国賓として英国に滞在し、チャールズ国王との面会やスターマー首相との首脳会談に臨む。トランプ氏は１期目の２０１９年にも国賓として訪英した。２度目の国賓訪問は極めて異例だ。チャールズ国王はトランプ氏とメラニア夫人をロンドン近郊のウィンザー城に招く。１７日に歓迎式典や晩さん会などの公式行事が開かれる。１８日