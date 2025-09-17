エクセルから美容液で包み込むプレミアムなスキンケアパウダー「エクストラリッチセラムインパウダー」が登場♡ 触れた瞬間お肌にとろける新処方で、贅沢なうるふわ肌を実現。浸透型ビタミンCやナイアシンアミドなど20種の美容液成分を配合し、乾燥やくずれから守りながら、透明感のある美しい仕上がりが続きます。価格は税込2,640円で、全国のバラエティショップやオンラインで購入可能です。 触れた瞬間、と