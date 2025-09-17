きのう夜、札幌市白石区で道路を横断していた高齢の女性が軽乗用車にはねられ病院に搬送されましたがその後死亡が確認されました。事故があったのは札幌市白石区栄通13丁目の東北通です。きのう午後7時前、高齢の女性が道路を横断していたところ左側から直進してきた軽乗用車にはねられました。この事故で女性は病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。警察は軽乗用車を運転していた札幌市厚別区の大畠康子容疑者72