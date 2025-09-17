【地価上昇率】商業地の地価上昇率は千歳市がトップ３を独占。住宅地は富良野市がトップで、そのあと千歳市が続くという結果になりました。千歳市はラピダス効果、富良野市は外国人のリゾート需要の高まりが背景にあるということです。また、今まで地価の上昇率が高かったニセコは今回トップ３には入りませんでした。一方で、ニセコやルスツに近い真狩の地価の上昇率が上がっているという傾向もあるようです。