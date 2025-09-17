16日、ロンドン郊外の空港に到着したトランプ米大統領（中央）と妻のメラニアさん（左）（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】トランプ米大統領は16日夜、ロンドン郊外の空港に到着し、国賓として英国訪問を始めた。英側は王室と政府を挙げてもてなし、関係強化を狙う。トランプ氏が滞在するロンドン郊外のウィンザー城周辺では抗議デモがあった一方、訪問を歓迎する人の姿も。米国と「特別な関係」にある英国では世論が二分してい