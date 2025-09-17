モデルの山田優（４１）が１７日までに自身のＳＮＳを更新。ハワイで過ごす様子を披露した。山田はインスタグラムに「Ｈａｗａｉｉの思い出Ｐｈｏｔｏｂｕｍｐ」とハワイを満喫する様子をシェア。ブルーカラーのロングヘアに麦わら帽子、サングラスをかけた自撮りショットや、ハワイの様々な店を訪れた様子などを披露した。この投稿にファンからは「綺麗な髪色」「楽しそぉぉですねそして…ネイルが宝石みたいもはや