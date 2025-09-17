NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3725.10（+6.10+0.16%） 金１２月限は続伸。時間外取引は、買い一巡後に上げ一服となったが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しを受けて押し目を買われた。欧州時間に入ると、ドル安を受けて堅調となった。日中取引では、予想以上の米小売売上高を受けて上げ一服となったが、ドル安を受けて押し目を買われ、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS