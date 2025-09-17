NY株式16日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均45757.90（-125.55-0.27%） S＆P5006606.76（-8.52-0.13%） ナスダック22333.96（-14.79-0.07%） CME日経平均先物44610（大証終比：-30-0.07%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落したほか、ナスダックも横ばいでの推移。本日からＦＯＭＣが始まり明日の現地時間の午後（日本時間１８日午前３時）に結果が発表される。 ＦＲ