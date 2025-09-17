NY原油先物10月限（WTI）（終値） 1バレル＝64.52（+1.22+1.93%） ウクライナ軍がロシアの石油関連施設へのドローン攻撃を続けていることが相場を押し上げた。ボルガ地方にあるサラトフ製油所が先月に続いて再び攻撃を受けた。ウクライナ軍はロシアの主要な輸出港のほか、製油所など石油関連施設を標的とし、生産や供給を妨害している。露パイプライン大手のトランスネフチは、生産者からの受け入れを近々大幅に制限