【ニューヨーク＝小林泰裕】１６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１２５・５５ドル安の４万５７５７・９０ドルだった。ダウ平均株価は前週に最高値を更新しており、高値への警戒感から２営業日ぶりに値下がりした。保険大手ユナイテッドヘルス・グループや半導体大手エヌビディアなどの銘柄が値下がりした。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１７日まで開く連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の