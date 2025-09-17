【欧州CLリーグフェーズ第1節】(サン・マメス)ビルバオ 0-2(前半0-0)アーセナル<得点者>[ア]ガブリエル・マルティネッリ(72分)、レアンドロ・トロサール(87分)<警告>[ビ]ミケル・ハウレギサル(85分)[ア]デクラン・ライス(7分)、ノニ・マドゥエケ(84分)、マルティン・スビメンディ(90分+1)観衆:51,059人└アーセナルがCL開幕白星スタート! マルティネッリ&トロサールがダブル1G1Aで交代策的中、ビルバオ撃破で2発完