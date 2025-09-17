[9.16 欧州CLリーグフェーズ第1節 ビルバオ 0-2 アーセナル]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第1節が16日に開催された。ビルバオ(スペイン)とアーセナル(イングランド)の対戦は、アーセナルが2-0で勝利した。2014-15シーズン以来の欧州CLとなったビルバオと、昨シーズン8強のアーセナルの対戦は、前半から拮抗状態が続いた。前半26分、アーセナルは右サイドからDFユリエン・ティンバーがクロスを上げ、FWビ