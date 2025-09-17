■クラシコム 2,230円(+400円、+21.9％) ストップ高 クラシコム [東証Ｇ]がストップ高。アパレルや雑貨の通販サイトの運営を行うが、旺盛な需要を獲得しエンゲージメントアカウント数が大幅な伸びを示しており、足もとの業績は好調に推移している。前週末12日取引終了後に発表した26年7月期業績予想は営業利益が前期比33％増の14億5300万円と過去最高を大幅に更新する見通し。また、25年7月期の年間配当は当初計