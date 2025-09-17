北海道北広島市の生活困窮者向けのアパートで2022年9月、2人が死亡した放火殺人事件の裁判員裁判で、殺人と放火の罪に問われている男にきょう（9月17日）判決が言い渡されます。殺人と放火の罪に問われているのは、荻野正美被告70歳です。起訴状によりますと、荻野被告は2022年9月、北広島市の生活困窮者向けのアパートの自室に火をつけ、管理人の男性と入居していた女性を死亡させた罪に問われています。この裁判では