◎ロッテ・広池はこの日が23歳の誕生日。試合前の練習を終えて引き揚げてくると、ファンからお祝いの言葉やプレゼントを贈られ「こんなに祝ってもらうのは初めてなので。ちょっとプロ野球選手になったなって実感しました」。本当にうれしそうでした。◎この日から1軍再昇格したロッテ・八木は前日、2軍戦のために仙台に移動したが、2軍の試合に出ることなく空路大阪入り。「仙台へは旅行しただけみたいでした。牛タン？食べて