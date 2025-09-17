左足の打撲で離脱していた西武の武内が17日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で先発する。8月5日の日本ハム戦で打球が直撃し、翌6日に出場選手登録を抹消。その後は2軍戦の調整登板で状態を上げ「ケガも完治していい状態で1軍に戻ってくることができた。実戦も手応えが良く、あとは自信を持って投げるだけ」と自信を見せた。