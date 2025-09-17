◇パ・リーグロッテ3―7オリックス（2025年9月16日京セラD）ロッテの2年目右腕・木村が5回を7失点。打線はオリックスを上回る10安打を放ちながら3点に終わり、借金は今季ワーストの28に膨らんだ。4、6回のともに無死二、三塁の好機を生かし切れず、吉井監督は「走者がいる時の打撃が課題」と改めて強調し「選手それぞれが自分で解決しなきゃいけない。経験しながら気づいて改善してもらうしかない」と奮起を促した。