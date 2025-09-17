楽天は16日、11月7〜9日に台湾・桃園市で開催される「2025桃園アジアプロ野球交流戦」に参加すると発表した。7日にKT（韓国）、8日に楽天モンキーズ（台湾）と対戦する。15日に桃園市内で行われた記者会見には参加球団の代表者が出席。楽天の岡田執行役員コーポレート本部長は「アジア3地域の友好を深める大変貴重な機会と認識しています。ハイレベルな真剣勝負は皆さまに興奮と感動をお届けすることでしょう」とコメントした