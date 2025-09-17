巨人・戸郷が2位でのCS出場を誓った。チームはDeNAに連敗し、3位に転落。17日のヤクルト戦（神宮）に先発する右腕は「やっぱり本拠地でCSを迎えたい。何とか2位で行かないといけない」と語気を強めた。先発陣は自身の前回登板も含めて初回に失点するケースが多く「立ち上がりからしっかりした状態の中で試合に入れたら。目の前の試合に全力を尽くす」と話した。