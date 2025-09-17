陸上の世界選手権東京大会は１６日、男子１１０メートル障害の決勝が行われ、昨年のパリ五輪で５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒１８で５位入賞した。日本史上初のメダルにはもう一歩、届かなかった。村竹はトラックに大の字で寝転んで悔しさをかみしめた。「何が足りなかったんだろう。何が今まで間違っていたんだろう」。涙声は嗚咽（おえつ）へと変わっていった。近年は国内の好条件下で走るのではなく、トップ選