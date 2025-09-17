◇イースタン・リーグ巨人6ー3西武（2025年9月16日カーミニークフィールド）巨人がイースタン・リーグの西武戦で延長10回タイブレークの末、6―3で下し、2年ぶり29度目の優勝を決めた。就任2年目で初めて胴上げされた桑田2軍監督は3度宙に舞い「いつも“量より質”と言っているので3回だけ。3という数字を大事にして戦うといいというのが自分の野球哲学でもあるので」と笑みを浮かべた。2位・西武に11・5ゲーム差をつ