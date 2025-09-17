【ジュネーブ共同】国連人権理事会は16日、イスラエルがパレスチナのイスラム組織ハマス幹部を狙ってカタールの首都ドーハで実施した空爆について緊急討議を開き、ターク国連人権高等弁務官は「紛争を平和的に解決しようとする世界の努力に対する攻撃だ」と非難した。各国から批判が相次いだ。カタールはパレスチナ自治区ガザの停戦交渉で仲介役を担う。イスラム協力機構（OIC）などが討議開催を要請。アルジェリアやマレーシ