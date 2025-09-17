アイドルグループ・Aぇ! groupが出演するフジテレビのバラエティ番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』(10月12日スタート、毎週日曜25:25〜)では、初回スタート前の10月3日(23:00〜)に放送される特番で、シンガポールロケを行ったことが発表された。Aぇ! groupこの番組は、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくバラエティ。初ロケにして海外・シンガポールということもあり、