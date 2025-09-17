◆イースタン・リーグ西武３―６巨人＝延長１０回タイブレーク＝（１６日・カーミニーク）巨人のドラフト３位・荒巻悠内野手（２２）が１６日、３号２ランを含む２安打をマークし、２軍のリーグ優勝に貢献した。６回の守備から途中出場。同点で迎えた７回１死一塁で、水上の初球のシュートを捉えてバックスクリーンへ運び「均衡している場面だったので、積極的に行かないと流れは来ないと考えていた。完璧だったんじゃないかな