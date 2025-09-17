敗者アフマダリエフを米メディア採点ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。見せ場がなかったアフマダリエフに対して、米スポーツ専門局「ESPN」は「全く対応できなかった」と評している。井上の攻撃力に成す術がなかったアフマダリエフに対して、「ESP