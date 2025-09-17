得意舞台でコスモキュランダが巻き返しを図っている。昨年の弥生賞ディープ記念Vを含め中山は【1・4・1・1】、連対率71・4％の巧者ぶり。加藤士師も「相手は強いが、頭数が少なくて競馬はしやすい。展開もはまりやすくなる」と歓迎する。火曜朝は坂路で4F61秒1〜1F15秒0のキャンター。「前走よりいい雰囲気。乗り込めているし、状態は上がっている」と上積みを強調していた。