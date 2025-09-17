俳優の及川光博が主演を務め、手越祐也が共演する、日本テレビ系日曜ドラマ『ぼくたちん家』（10月12日スタート、毎週日曜後10：30）の追加キャストが17日、発表された。主人公たちの恋愛模様に嵐を呼ぶ存在となる。【写真】犬2匹も！雨宿りする3人のポスタービジュアル同作は、さまざまな偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストー