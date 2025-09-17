ケイは来日初完封勝利と存在感を示している（C）産経新聞社DeNAがとうとう巨人をとらえた。9月15日の巨人戦（横浜）に3−0の完封勝利。2位に浮上した。大きかったのは助っ人左腕、アンソニー・ケイの力投にある。9回126球を投げ、来日最多となる11奪三振、6安打無失点で巨人打線を封じ込めた。【動画】ケイは来日2年目にして初完封！圧巻ピッチングをチェック力のあるまっすぐを中心に、カットボール、チェンジアップとバッ