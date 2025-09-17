ジョバンニはダービー8着以来の実戦。大久保助手は「前走はそれまでの蓄積された疲れがあったのかも。今回はその辺が解消され、苦しいところがない。調教してもテンションが上がらず、乗りやすい状態を維持している」と充実ぶりを強調した。阪神は距離こそ違うが3走前の若葉Sで勝利。「どのコースでもしっかり走ってくれる。目標は先だけど、ダービーより走れる状態にあると思う」と自信を口にした。