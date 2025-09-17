俳優の松坂桃李が世界陸上観戦を報告した。松坂は１７日までにインスタグラムに「男子１００ｍ決勝激アツ＃世界陸上＃男子１００ｍ決勝＃ひゃくえむ。＃９月１９日公開」とつづり、競技場をバックに自身の姿をうつしたショットを披露した。この投稿には「え〜！！！松坂桃李さん会場にいたのすごごごごぜひいつか拝みたい」「激アツでした！桃李くんが生で観ていたなんて！私もテレビで観てました。同じ時間に応