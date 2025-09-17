両家の顔合わせで波乱を巻き起こした義父。数ヶ月後、彩花と直樹はついに結婚式当日を迎えました。念入りに準備を重ね、一生に一度の晴れ舞台に胸を躍らせる彼女。しかし、期待は裏切られ、義父は怒号を響かせ、新郎のスピーチをも遮りました。祝福の場が一瞬にして凍りつくなか、母の怒りに歪む顔が目に入ります。「この先も嵐に巻き込まれるかもしれない」──彩花の胸には、言いようのない不安が広がっていきました。『実