「東都大学野球、青学大２−１国学院大」（１６日、ジャイアンツタウンスタジアム）開幕し、史上３校目の６連覇を狙う青学大が国学院大との接戦を制し白星発進した。８日にプロ志望届を提出した今秋ドラフト上位候補の最速１５２キロ右腕・中西聖輝投手（４年・智弁和歌山）が１失点完投。阪神、巨人など１２球団のスカウトの前で好投した。中大はプロ注目の三奈木亜星、岩城颯空の両投手による完封リレーで亜大に先勝。３季ぶ