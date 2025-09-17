「大相撲秋場所・３日目」（１６日、両国国技館）場所直前に母を亡くした御嶽海が、正代を寄り切って１勝２敗とした。今場所初勝利で弔い星を捧げ「ここから１２連勝したい」と気丈に話した。両横綱はともに３連勝。大の里は阿炎を押し倒した。豊昇龍は伯桜鵬を上手投げで退け、昇進後初めて好スタートを切った。大関琴桜は小結安青錦に押し出され、２勝１敗になった。大関とりに挑む関脇若隆景は玉鷲に押し出され、１勝２敗と