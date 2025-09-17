「陸上・世界選手権・男子８００メートル予選」（１６日、国立競技場）日本記録保持者の落合晃（１９）＝駒大＝は１分４６秒７８の５組７着で予選敗退となった。日本勢初の予選通過はならなかった。今春に大学生となった落合が、堂々の世界デビューを終えた。１分４６秒７８で組７位。日本勢初の予選突破はならなかったが、自身より一回りも大きい外国人選手にもまれ、パリ五輪金メダリストのエマニュエル・ワニュニ（ケニア