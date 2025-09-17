阪神は17日から敵地で広島との2連戦に臨む。初戦の先発は村上。前回9日のDeNA戦は7回4安打ながら3失点で、今季4敗目を喫した。現在、11勝を挙げる右腕。「13勝以上」が条件の最高勝率のタイトルも見据えるだけに残りの試合数を考えれば、確実に白星をつかみとりたい。2戦目は大竹。前回登板の11日DeNA戦は9回3安打で完封勝利をおさめ、今季8勝目を手にした。3年連続2桁勝利を目指す左腕。好相性の広島相手に、こちらも勝利が欲