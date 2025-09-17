CBC賞3着シュトラウス（牡4＝武井）はオーストラリアのラッセルボールディングS（11月1日、ランドウィック芝1300メートル）への遠征を視野に入れていることが16日、分かった。キャロットファームが発表。ラッセルボールディングSは総額300万豪ドル（約2億9179万円）の高額賞金レースで19年にレッドゼルSとして創設され、昨年から名称が変更された。