阪神・大竹は18日の広島戦（マツダ）での先発に向けてキャッチボールなどで調整した。今季5勝（1敗）を挙げている得意の相手にも「特にないです」と平常心を強調。見据えているのはポストシーズンで「CS、日本シリーズに向けて、できるだけ優先順位高く投げたい。才木、村上は早めに投げると思いますけど、匹敵するぐらいの信頼度を勝ち取れるように」と意気込んだ。