「陸上・世界選手権・男子４００メートル準決勝」（１６日、国立競技場）男子４００メートル準決勝は中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝が４４秒５３の３組２着で１８日の決勝に進んだ。３４年ぶりに開催された東京での世界選手権で、同じ３４年ぶりの快挙を刻んだ。中島が１９９１年東京大会７位だった高野進以来の決勝進出。「チャンスを逃さず目標を達成できて幸せ。応援のおかげで自分のバリアーを破れた」と国立の大歓