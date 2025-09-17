人気アイドルグループ「FRUITSZIPPER」鎮西寿々歌にとって阪神は物心ついた時から身近な存在だった。兵庫県西宮市出身で、甲子園は幼少期から何度も足を運んだ思い出の地。父が元高校球児で大の阪神ファンだった影響もあり、虎党のDNAを受け継いで、すくすくと育った。「父に抱えられて球場に行って見てたり、当時トニー・タラスコ選手がいらっしゃったんですけど、何かずっと“タラスコ〜！”って呼んでたみたいで（笑い）