「陸上・世界選手権・男子１１０メートル障害決勝」（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害決勝で昨夏のパリ五輪５位の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝は１３秒１８の５位で、メダル獲得はならなかった。同日の準決勝で村竹は１３秒１７の３組２着で決勝に進み、野本周成（愛媛競技力本部）と、予選落ちから繰り上がった泉谷駿介（住友電工）は決勝を逃した。男子４００メートル準決勝は中島佑気ジョセフ（２３）＝富士