「ラクなのに美しいシルエットが叶う」――そんな理想を追求したBAMBI WATERの新作がついに登場しました。2025年9月2日より発売された『カップ イン クルーネックT ロング』と『カップ イン クロップドT ロング』は、特許取得(*1)の最新技術で1枚でもしっかりバストを支え、理想のラインをキープ。ナイトブラ並みのホールド力と快適さを兼ね備え、日常のファッションに取り入れやすいデザインで、忙し