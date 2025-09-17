「ＡＣＬＥ・１次リーグ、町田１−１ＦＣソウル」（１６日、町田ＧＩＯＮスタジアム）東地区の１次リーグが開幕し、初出場の町田はホームでＦＣソウル（韓国）と１−１で引き分けた。後半にＭＦ望月ヘンリー海輝が同点ゴールを挙げた。広島はアウェーでメルボルン・シティー（オーストラリア）を２−０で下し白星スタートを切った。後半にＦＷマルコスジュニオールとＭＦ中島洋太朗が得点した。Ｊ２からＪ１、そしてアジアへ