¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¡Ê39¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÎä¤¿¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¶õµ¤¤È¡¢²¹¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¿Í¡¹¡£Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¡¢²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ê¡¢ÍÓ¤¿¤Á¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆüÆú¤ò¸«¤¿Î¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¶»¸µ¤Þ¤Ç¿»¤«¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¡ÖÄ«¾Æ¤±¤â¡¢À²¤ì´Ö¤â¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤â¡¢Í¼¾Æ¤±¤â¡¢Á´¤Æ¤¬