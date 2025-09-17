リフレッシュで出場選手登録抹消中の阪神・石井大智投手（２８）が、１９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）から１軍に再登録されることが濃厚となった。１８日から再登録が可能だが、１７日からの広島２連戦（マツダ）には帯同しないため。２００６年に藤川球児（現監督）がマークした球団記録の４７回２／３連続無失点まで、あと２／３回。甲子園で快挙を達成する可能性が出てきた。目標であるリーグ優勝は成し遂げた。少しは自らの記