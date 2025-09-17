停滞している新潟市中央区の新潟三越跡地周辺の再開発をめぐり、新潟市議会で補助金のあり方について議論が交わされました。 9月16日、新潟市議会の一般質問で議題にあがったのは、新潟三越跡地周辺の再開発事業。再開発をめぐっては、商業施設や住宅が入る高層ビルの建設が予定されていますが、建設業界の人手不足などを背景に計画が進んでいません。市は事業に協力する意向を示す建設会社が現れたとしていますが、事業化の具体