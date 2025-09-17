「イースタン、西武３−６巨人」（１６日、カーミニークフィールド）巨人の２軍は１６日、イースタン・西武戦（カーミニーク）で延長十回タイブレークの熱戦の末に勝利し、２年ぶり２９度目のリーグ優勝を達成。就任２年目の桑田真澄２軍監督（５７）が選手たちの手で３度、宙に舞った。「胴上げとか苦手なのでね」と照れくさそうに笑った桑田監督。それでも「野球は３という数字を大事にして戦うというのが自分の野球哲学。