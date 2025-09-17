高温少雨の影響で土壌のひび割れや稲の葉が黄色く変色してしまう被害が出ていた新潟県南魚沼市九日町地区で9月16日、稲刈りが始まりました。果たして新米の出来は？稲刈りの現場を取材しました。 黄金色の稲穂が辺り一面に広がり、稲刈りの最盛期を迎えていた南魚沼市九日町地区。【コメ農家 山田弘さん】「穂が出来上がっている、みんないつでも刈ってくださいという顔をしている」大きく育ったコメを手にこう話すのは、この地区