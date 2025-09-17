8月末から9月にかけて、新潟県新発田市や五泉市などのダムで相次いでいるのは避雷針の盗難被害です。地域の住民の安全を守る施設で相次ぐ盗難に、施設を管理する県は窃盗行為をやめるよう呼びかけています。 「柱の先に約3mの避雷針があり、その避雷針が盗まれた。その避雷針のほか、沿わせてあった約12mの導線が盗まれた」窃盗被害にあった新発田市にある内の倉ダムの島潟警報局。8月28日、約10mの高さにある長さ約3mの避雷針と