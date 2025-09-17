「オリックス７−３ロッテ」（１６日、京セラドーム大阪）１１年目のオリックス・西野真弘内野手（３５）が自己最多の７号先制２ランなど３打点の活躍。今季３度目の３安打猛打賞で連敗を４で止めた。「今日もホームランは意識してないし、それがいい結果になっている。負けが続いていて流れを変えたかった」。９月は２戦連発を含む３本塁打、１１打点と勝負強さを発揮。２年連続で優勝は逃したが、ＣＳ進出に燃えるベテラン