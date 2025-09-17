俳優の田中麗奈（４５）が、映画「黄金泥棒」（来年４月公開）で主演を務めることが１６日、分かった。平凡な主婦が金（きん）に魅せられ、１００億円の茶わんを盗む計画を企てる、実話から着想を得たクライム・コメディー。共演の森崎ウィン（３５）とともに、滑稽ながらも愛らしい姿で感動を届ける。田中が演じるのは、味気ない日常に行き詰まりを感じる専業主婦の美香子。「普通の道から少しずつ脱線していくスリルとおかし